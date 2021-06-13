متحدث الخارجية الألمانية يوجه رسالة إلى الإمارات

وجه متحدث الخارجية الألمانية دينيس كوميتات، رسالة إلى الإمارات العربية المتحدة، إثر انتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022 إلى 2023.

وكتب كوميتات، على "تويتر"، اليوم الأحد: "أهنئ دولة الإمارات لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "، مضيفا: "الإمارات شريك مهم. ويمكننا تحقيق الكثير معا".

وانتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، إضافة إلى ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا.

ويرجع تاريخ انضمام الإمارات إلى الأمم المتحدة إلى عام 1971، إثر تأسيس الدولة، وكانت المرة السابقة التي حصلت فيها على مقعد غير دائم بمجلس الأمن في الفترة بين عامي 1986 و1987.

يذكر أن الإمارات حصلت عام 2012 على تزكية من جامعة الدول العربية، وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في 2020 لدعم ترشحها لعضوية مجلس الأمن.

وخلال مناقشات مستمرة استطاعت الإمارات تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء بعدما أكدت التزامها بالاستماع لشواغل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وأخذ وجهة نظرهم محل اهتمام خلال عوضيتها بمجلس الأمن.