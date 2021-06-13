متحدث الخارجية الألمانية يوجه رسالة إلى الإمارات

وانتخبت الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، إضافة إلى ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا.
ويرجع تاريخ انضمام الإمارات إلى الأمم المتحدة إلى عام 1971، إثر تأسيس الدولة، وكانت المرة السابقة التي حصلت فيها على مقعد غير دائم بمجلس الأمن في الفترة بين عامي 1986 و1987.
يذكر أن الإمارات حصلت عام 2012 على تزكية من جامعة الدول العربية، وتزكية مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في 2020 لدعم ترشحها لعضوية مجلس الأمن.
أهنئ دولة #الإمارات 🇦🇪بمناسبة إنتخابها لعضوية #مجلس_الأمن التابع للأمم المتحدة. الإمارات شريك مهم. يمكننا تحقيق الكثير معاً. #التعددية https://t.co/97xTRfW3c3— Dr. Dennis Kumetat (@natiq_almani) June 13, 2021
وخلال مناقشات مستمرة استطاعت الإمارات تعزيز العلاقات مع الدول الأعضاء بعدما أكدت التزامها بالاستماع لشواغل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وأخذ وجهة نظرهم محل اهتمام خلال عوضيتها بمجلس الأمن.
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