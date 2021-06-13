بايدن يجيب على سؤال "لماذا لم يرضخ بوتين للضغوط الأمريكية"

أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال، لماذا لا يغير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفه رغم ضغوط واشنطن.

سئل بايدن خلال مؤتمر صحفي في بريطانيا، عن سبب عدم تغيير الرئيس الروسي بوتين لموقفه، رد بايدن بابتسامة: "إنه فلاديمير بوتين".

وأضاف بايدن "لن أخوض بتفاصل أكثر، لأنني بحاجة للجلوس معه على طاولة المفاوضات، وسأكون سعيدا بالتحدث إليكم لاحقا".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان في العاصمة السويسرية، جنيف، في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية (دونباس وأوكرانيا).

ويتوقع المراقبون محادثات صعبة بين بايدن وبوتين، وذلك على خلفية الخلافات الأخيرة بينهما، ويرون أن القمة لن تحل جميع الخلافات لكنها على الأقل وسيلة للحد من الصراع وتهدئة التوتر بشكل عام في العلاقات بين البلدين.