إيران تكشف عن فرص جديدة لدعم اقتصاد البلاد

كشف النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، اليوم الأحد، عن فرص جديدة لدعم اقتصاد البلاد.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن جهانغيري أن اتفاق التجارة الحرة بين بلاده و"اتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي" يمثل فرصة كبيرة ومواتية لتطوير الوضع الاقتصادي الإيراني.

وطالب إسحاق جهانغيري وزارتي الصناعة والتجارة الإيرانيتين، وسائر الهيئات والجهات المعنية في البلاد، باتخاذ خطوات جادة لحسم اتفاق إيران واتحاد أوراسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات جهانغيري جاءت خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم، لبحث آخر المستجدات، فيما يتعلق بالتعاون القائم بين بلاده ودول أوراسيا للتعاون الاقتصادي، ودوره الإيجابي في تطوير مجالات عدة في البلاد، من بينها مجالات الاقتصاد والصناعة والزراعة.

وذكر النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري أن الاتفاق الجديد لن يشكل أي تهديد للإنتاج المحلي، ولكنه سيعمل على توفير أسواق تجارية واسعة للبضائع والمنتجات الإيرانية.

وفي سياق متصل، كشف رئيس منظمة التنمية التجارية الإيرانية، عن حجم التبادل التجاري بين بلاده واتحاد أوراسيا للتعاون الاقتصادي، خلال فترة تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أنه سجل نموا بواقع 7 في المئة، ليشمل 44 بالمئة نموا، في مجال الصادرات الإيرانية، وتراجعا بنسبة 13 بالمئة للواردات، وذلك مقارنة بالفترة نفسها ما قبل هذا الاتفاق.