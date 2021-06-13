بايدن يهنئ رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة ويؤكد: "ليس لديكم صديق أفضل منا"

هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، نفتالي بينيت لانتخابه من قبل الكنيست رئيسا للحكومة الإسرائيلية الجديدة، خلفا لبنيامين نتنياهو الذي استمر لمدة 12 عاما رئيسا للوزراء.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن، في بيان نشره موقع البيت الأبيض "بالنيابة عن الشعب الأميركي، أهنئ رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد، وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة".

وأضاف بايدن: "إنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء بينيت لتعزيز جميع جوانب العلاقة الوثيقة والدائمة بين بلدينا".

وأضاف بايدن "ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة، وتظل الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأمن إسرائيل"، مشيرا إلى أن "إدارتي ملتزمة تمامًا بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والشعب في جميع أنحاء المنطقة".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد، إن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وأكد بينيت في خطابه بالكنيست خلال التصويت على حكومة إسرائيلية جديدة في البلاد، والتي تنهي بدورها 12 عاما كاملة من حكم بنيامين نتنياهو، على رفض بلاده لأي اتفاق نووي إيران، واصفا إياه بـ"الخطأ الكبير".

وتضم الحكومة الجديدة 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، بداية من اليمين مرورا بالوسط وصولا إلى حزب "ميرتس" اليساري.