لأول مرة منذ 12 عاما... لحظة جلوس نتنياهو على مقعد رئيس المعارضة... فيديو

ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، وهو يجلس لأول مرة، منذ 12 عاما، على مقعد رئيس المعارضة في الكنيست الإسرائيلي بعد خسارته منصب رئيس الحكومة، وتنصيب نفتالي بينيت بدلا منه.

جاء ذلك في أعقاب منح أغلبية بالكنيست مساء اليوم الأحد، الثقة لبينيت بعد جلسة تصويت عاصفة استمرت أكثر من 4 ساعات، أدى بعدها بينيت ووزراء حكومته اليمين الدستورية.

قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، نشرت مقطعا مصورا يظهر نتنياهو وهو يصافح على مضض رئيس الوزراء الجديد بينيت بينما يتجنب مصافحة شريكه في الائتلاف الحكومي يائير لابيد زعيم حزب "هناك مستقبل".

بعد ذلك جلس نتنياهو، على مقعد رئيس المعارضة فيما يبدو الوجوم الشديد على وجهه.

ממשלת בנט-לפיד אושרה: נתניהו לחץ ידיים עם בנט אך לא עם לפיד, ותפס את מקומו על כיסא יו"ר האופוזיציה#חדשותהערב pic.twitter.com/8B6Xib3cyS — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

وسبق أن تعهد نتنياهو خلال كلمة له قبل التصويت بإسقاط حكومة بينيت، "بأسرع مما يتخيل الكثيرون".

وتضم الحكومة الجديدة 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل، بداية من اليمين مرورا بالوسط وصولا إلى حزب "ميرتس" اليساري.