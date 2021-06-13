ماذا قال بينيت في أول اتصال هاتفي بالرئيس الأمريكي؟

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، اتصالا هاتفيا هو الأول بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، هنأ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، معربا عن تطلعه للعمل معه، وذلك بعد منح الكنيست الثقة له، خلفا لبنيامين نتنياهو الذي استمر لمدة 12 عاما متواصلة رئيسا للوزراء.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، شكر بينيت بايدن على تهنئته له وعلى التزام بلاده بأمن إسرائيل.

وأعرب بينيت عن تقديره للرئيس الأمريكي على دعمه لإسرائيل خلال عملية "حارس الأسوار" في إشارة للعملية العسكرية الأخيرة بغزة الشهر الماضي.

وأضاف رئيس حكومة إسرائيل إنه يعتبر بايدن "صديقا كبيرا لإسرائيل"، بحسب الصحيفة العبرية.

وأكد بينيت وبايدن على أهمية التحالف بين واشنطن وتل أبيب، وتعهدا "بتعزيز العلاقات بيين البلدين، والحفاظ على أمن إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم قال بايدن في تهنئته لبينيت: "ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة، وتظل الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأمن إسرائيل".

وأضاف الرئيس الأمريكي "إدارتي ملتزمة تمامًا بالعمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز الأمن والاستقرار والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والشعب في جميع أنحاء المنطقة".

يشار إلى أن بينيت الذي سبق وتولى مناصب وزارية في إسرائيل معروف بتشجيعه للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، كما أعرب في وقت سابق اليوم عن رفضه لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي مع إيران واصفا ذلك بـ"الخطأ الكبير".

وتتعارض تلك الخطوط الرئيسية لسياسة بينيت مع نهج الإدارة الأمريكية التي تعارض الاستيطان وتتمسك بحل الدولتين، وتسعى للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران.