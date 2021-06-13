ميركل مهنئة بينيت: سنواصل العمل بكل قوة من أجل أمن إسرائيل

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، نفتالي بينيت، بعد منحه الثقة من قبل الكنيست، خلفا لبنيامين نتنياهو الذي قضى في السلطة 12 عاما متواصلة.

وقالت المستشارة الألمانية بحسب قناة "كان" الإسرائيلية في رسالتها إلى بينيت: "سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل أمن اسرائيل والسلام في الشرق الأوسط".

وأضافت ميركل: "ألمانيا وإسرائيل توحدهما صداقة قوية نريديها أن تستمر. أتمنى لك ولكل مواطنات ومواطني إسرائيل القوة والوحدة والنجاح في المهمة التي أمامكم".

קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בירכה את בנט: "נמשיך לפעול בכל הכוח למען ביטחונה של ישראל ולמען שלום במזרח התיכון. את גרמניה וישראל מאחדת חברות חד פעמית שאותה אנו רוצים להמשיך. אני מאחלת לך, לאזרחיות ואזרחי ישראל כוח, התלכדות והצלחה במשימה שלפניכם"@antonia_yamin — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

وشارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في التهاني قائلا: "سنواصل العمل مع إسرائيل لدفع قضية السلام قدما، وسنظل ملتزمين بأمن إسرائيل. نتطلع إلى تعزيز جميع جوانب الشراكة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والعمل معا من أجل مستقبل آمن ومزدهر".

ממשלת בנט-לפיד | שר החוץ של ארה"ב בלינקן הצטרף לברכות: "נמשיך לעבוד עם ישראל בקידום סוגיית השלום, ונישאר מחויבים לביטחונה של ישראל. אנו מצפים לחזק את כל ההיבטים בשותפות של ארה"ב וישראל, ועובדים יחדיו למען עתיד בטוח ומשגשג"@itamargalit — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مهنئا بينيت: "نتطلع غلى استمرار التعاون البريطاني الإسرائيلي في مجالات الأمن والتجارة وتغير المناخ والعمل المشترك لضمان السلام في المنطقة".

שר החוץ הבריטי דומיניק ראב מברך את הממשלה החדשה: "מצפה להמשיך את שיתוף הפעולה בין בריטניה וישראל בתחומי הביטחון, המסחר, שינויי האקלים ועבודה משותפת להבטחת שלום באזור"@itamargalit — כאן חדשות (@kann_news) June 13, 2021

وفي وقت سابق من مساء اليوم هنأ الرئيس الأمريكي جو رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، معربا عن تطلعه للعمل معه.

وقال بايدن: "ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة، وتظل الولايات المتحدة ثابتة في دعمها لأمن إسرائيل".