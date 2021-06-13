إيران تنتقد قرار السعودية بشأن "مناسك الحج"

انتقد إيران، اليوم الأحد، الممكلة العربية السعودية، بشأن قرارات حصر فريضة الحج على عدد معين من داخل البلاد.

وأكد سيد عبد الفتاح نواب، ممثل القائد الإيراني علي خامنئي في شؤون الحج والزيارة، أن السعودية كانت ملزمة بإزالة هذه المشكلة عن طريق وضع برامج وخطط مناسب، بدلا من أن تحكر هذه الفريضة على مواطنيها.

​وكانت السعودية أعلنت، أمس السبت، حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".

وأعرب أمير الحج الإيراني، عن أسفه لإعلان السلطات السعودية. معتبرا إياه يحرم الزوار الأجانب والإيرانيين للعام الثاني إثر تفشي وباء كورونا من التوجه إلى الديار المقدسة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا".

وأشار سيد عبد الفتاح نواب إلى أن إيران كانت قد اتخذت كافة الاستعدادات بهدف تفويج الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة، لكن السعودية قررت للعام الثاني ومن دون التشاور مع البلدان الإسلامية أو الرد على استفساراتها، بأن تحكر هذه الفريضة الإسلامية العظيمة على مواطنيها أو الأجانب المقيمين في هذا البلد لاغير.