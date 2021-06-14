كيف استقبل زعماء العالم والقادة الفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

أنهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، حقبة بنيامين نتنياهو التي استمرت قرابة الـ 12 عاما، واختلفت ردود الفعل العالمية والفلسطينية على الحكومة الجديدة، ما بين الغضب والترحيب والتحدي.

نتيناهو

في تعليقه على تصويت الكنيست الإسرائيلي على تولي الحكومة الجديدة برئاسة بينيت، قال نتنياهو "سنعود قريبا".

وأعرب نتنياهو في كلمة له بالكنيست أنه ومن على مقعد رئيس المعارضة سيعمل على إسقاط حكومة بينيت "أسرع مما يتخيل الكثيرون".

وفي وقت سابق اليوم صوت 60 نائبا بالكنيست على منح الثقة لنفتالي بينيت كرئيس للوزراء مقابل رفض 59.

جو بايدن

هنأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية يائير لابيد وجميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء بينيت لتعزيز كافة أوجه العلاقة الوثيقة والدائمة بين البلدين مشيرا إلى أنه "ليس لإسرائيل صديق أفضل من الولايات المتحدة".

محمود عباس

اعتبر نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن هذا شأن داخلي إسرائيلي.



وأكد "ما نريده واضح دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية".

وزير الخارجية البريطاني

كما هنأ وزير الخارجية البريطاني، دومينك راب، نفتالي بينيت ويائير لابيد على تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل.

وتطلع لمواصلة التعاون في مجال الأمن والتجارة والتغير المناخي والعمل معا لتعزيز السلام في المنطقة، وفقا لرويترز.

Congratulations to @naftalibennett & @yairlapid on forming a new government in Israel. I look forward to continued 🇬🇧🇮🇱 cooperation on security, trade and climate change, and working together to secure peace in the region. — Dominic Raab (@DominicRaab) June 13, 2021

شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي © REUTERS / MICHELE TANTUSSI ميركل مهنئة بينيت: سنواصل العمل بكل قوة من أجل أمن إسرائيل

أكد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، على تطلعه لتعزيز الشراكة من أجل الرخاء والعمل من أجل السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

فوزي برهوم المتحدث باسم حماس

أكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس"، أن "شكل الحكومة في إسرائيل لن يغير الطريقة التي ينظرون بها للكيان الصهيوني".

وأضاف، "هذا كيان محتل ومستعمر ينبغي مقاومته بالقوة لاستعادة حقوقنا".

بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي

في تعليقه على رحيل حكومة بنيامين نتنياهو الذي استمر قرابة 12 عاما في الحكم، قال غانتس، "مع كامل احترامي.. إسرائيل ليست أرملة. أمن إسرائيل لم يكن قط معتمدا على شخص واحد. ولن يكون أبدا معتمدا على شخص واحد".

"לא אלמן ישראל - ביטחונה של ישראל מעולם לא היה ולא יהיה תלוי באדם אחד". כך הגיב @gantzbe לדבריו של רה"מ @netanyahu כי הסכנות מאיראן ייגברו בממשלה בראשות @naftalibennett pic.twitter.com/yF5jeu7Uv4 — ערוץ כנסת (@KnessetT) June 13, 2021

تشاك شومر زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي

قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك تشومر، إن يأمل الآن في أن يتمكن من بدء مفاوضات جادة حول حل الدولتين.

جاستن ترودو

قال رئيس وزراء كندا، "تهانينا على تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ولرئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد. دعونا معا نستكشف السبل لتعزيز العلاقات بين كندا وإسرائيل".

منصور عباس العضو العربي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة

أكد منصور عباس، "أن هذه الخطوة تنطوي على مخاطر ومصاعب كثيرة لا يمكن أن ننكرها، لكن الفرصة المتاحة أمامنا أيضا كبيرة، لتغيير المعادلة وميزان القوة في الكنيست وفي الحكومة القادمة".