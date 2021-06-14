بايدن يبحث مع أردوغان على هامش قمة الناتو أفغانستان وسوريا وروسيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سيبحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، اليوم الاثنين، عددا من المواضيع بينها أفغانستان وسوريا وليبيا والوضع في شرق المتوسط، والصين وروسيا.

واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان في موجز صحفي، إن "بايدن سيبحث مع أردوغان، الوضع في أفغانستان وخاصة "كيفية ضمان أن تبقى سفارتنا هناك وأن تعمل في أمان".

وأضاف: "سيبحثان.. الصين وروسيا.. فهناك خلافات بين روسيا وتركيا في بعض النقاط".

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي يوم الاثنين في اجتماع لرؤساء دول وحكومات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال يوم الأحد، إنه سيبحث مع نظيره الأمريكي، القضايا العالقة بين البلدين، من بينها تسلم طائرات "إف-35" الأمريكية، وقرار واشنطن الاعتراف بإبادة الأرمن إبان الحكم العثماني.

واعتبر أردوغان أن اجتماعه المرتقب مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، بمثابة حدث "سيدشن حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين".

واتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي أجراه الجانبان في 23 أبريل/نيسان الماضي، على عقد لقاء ثنائي على هامش قمة قادة حلف "الناتو" في بروكسل.