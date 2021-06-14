قادة "الناتو" يوصون بسياسة "فتح الباب" لأي دولة أوروبية تتشارك قيم الحلف للانضمام إليه

أعلن البيت الأبيض، أن قادة حلف شمالي الأطلسي (الناتو) سيوصون بسياسة ما يسمح لأي دولة أوروبية تتشارك قيم الحلف للانضمام إليه.

وقال البيت الأبيض في بيان له، إن "أعضاء الناتو سيطلقون مجموعة طموحة من المبادرات قبل قمة يوم الاثنين، لضمان استمرار الحلف في توفير الأمن حتى عام 2030 وما بعده". وفقا لرويترز.

© Photo / Press service of the President of Ukraine أوكرانيا تعول على الانضمام السريع إلى الناتو

وأشار إلى أن "قادة الحلف سيوصون باعتماد سياسة فتح الباب، ما يسمح لأي دولة أوروبية تتشارك قيم الحلف للانضمام إليه".

وأضاف: "الدول الأعضاء الثلاثين ستوافق على مراجعة (المفهوم الاستراتيجي) لحلف الناتو الذي سيوجه نهجها تجاه البيئة الاستراتيجية المتطورة، والتي تشمل السياسات والإجراءات العدوانية لروسيا، والتحديات التي تفرضها الصين على أمننا الجماعي وازدهارنا، إضافة إلى تهديدات الإرهاب والتهديدات الإلكترونية وتغير المناخ".

وتابع أن "المفهوم الاستراتيجي الجديد سيتم إعداده لاعتماده في قمة الناتو 2022".