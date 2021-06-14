أمريكي ونجله يعترفان بمساعدة كارلوس غصن على الهروب من اليابان

اعترف أمريكي ونجله، اليوم الاثنين أمام محكمة في طوكيو، بتهمة مساعدة كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان، في الهروب بشكل غير شرعي من اليابان متخفيا في صندوق على متن طائرة خاصة في 2019.

وأجاب مايكل تيلور العسكري السابق في القوات الخاصة الأمريكية، ونجله بيتر بـ "لا" عندما سألهما القاضي عما إذا كان هناك أي اعتراض على الاتهامات الموجهة لهما من مكتب الادعاء في طوكيو.

وهذا هو أول ظهور لهما في المحكمة في إطار محاكمتهما بتهمة مساعدة رجل الأعمال اللبناني على الهروب، بحسب "رويترز".

وفي مارس/ آذار الماضي تم ترحيلهما من الولايات المتحدة إلى اليابان، ويتم احتجازهما في نفس الزنزانة في طوكيو حيث تم احتجاز غصن، وقد يواجهان حكما بالسجن يصل إلى 3 سنوات.

وكان غصن رئيس شركتي نيسان وميتسوبيشي، والمدير التنفيذي لشركة رينو عندما ألقي القبض عليه في اليابان في عام 2018 بتهم عدم الإعلان عن مرتبه واستخدام أموال الشركة في أغراض شخصية.

وهرب غصن إلى لبنان في ديسمبر 2019 على متن طائرة خاصة انطلقت من مطار كانساي وبقي في البلد العربي منذ هذا التاريخ.