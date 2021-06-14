إيران: سياسة إسرائيل الخارجية لن تتغير في ظل الحكومة الجديدة

قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن بلاده لا تتوقع حدوث تغيير في السياسة الخارجية والأمنية الإسرائيلية، في ظل الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تصريحات زاده في اليوم التالي لإنهاء البرلمان الإسرائيلي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "أعداء إيران ذهبوا وإيران القوية لاتزال هنا. لا أعتقد أن السياسات الإسرائيلية سوف تتغير في ظل الحكومة الجديدة".

ووصلت رحلة نتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية لأكثر من عقد إلى نهايتها أمس الأحد بموافقة البرلمان على "حكومة تغيير" جديدة بقيادة القومي نفتالي بينيت، وهو سيناريو كان بعيدا عن مخيلة الكثير من الإسرائيليين.

نال الائتلاف الجديد ثقة البرلمان بفارق صوت واحد إذ حصل على تأييد 60 صوتا مقابل 59.

ويضم الائتلاف أحزابا من اليسار والوسط واليمين والأقلية العربية التي لم يجمعها شيء يذكر سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو، مما يؤكد مدى هشاشته.

وخرج آلاف للترحيب بالنتيجة في تل أبيب وذلك بعد أربع انتخابات غير حاسمة شهدتها إسرائيل خلال عامين.