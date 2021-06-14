عراقجي: إدارة بايدن شريكة في "جرائم ضد الإنسانية"

ندد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالعقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده منذ 3 سنوات، معتبرا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شريكة في "جرائم ضد الإنسانية"، بسبب استمرار هذه العقوبات.

وقال نائب وزير الخارجية في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة على مدار السنوات الثلاث الماضية، استهدفت كل إيراني يعيش في أي مكان بعقوباتها الوحشية وغير القانونية".

وأضاف عراقجي قائلا: "الإدارة الأمريكية الحالية شريكة في هذه الجرائم ضد الإنسانية منذ 144 يوما".

The US has for the past 3 years targeted every single Iranian living anywhere with its brutal & unlawful sanctions. The current US admin has partaken in these crimes against humanity for 144 days. Iranians should not have spent a single day under sanctions. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 13, 2021

​وأكد المسؤول الإيراني أن الإيرانيين لا ينبغي أن يقضوا يوما واحدا تحت وطأة هذه العقوبات.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، توقع يوم الثلاثاء، أن تظل مئات العقوبات سارية على إيران، حتى لو عادت واشنطن وطهران للامتثال للاتفاق النووي، الموقع بين إيران والقوى العالمية في 2015.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق في عام 2018 وهو ما دفع طهران إلى التحلل تدريجيا من القيود التي فرضها الاتفاق على برنامجها النووي.