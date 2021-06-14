بايدن يخلط بين ليبيا وسوريا

في وقت سابق خلال قمة مجموعة السبع، تحدث بايدن عن ليبيا بأنها واحدة من المجالات التي يمكن فيها العمل المشترك لروسيا والولايات المتحدة. وتبين لاحقا أنه نسي أي دولة أراد التحدث عنها، بحسب ما نقله موقع البيت الأبيض.

WATCH: Joe Biden confuses Syria with Libya THREE TIMES. pic.twitter.com/8iewTindfr — RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2021

واعترف سوليفان في مؤتمر، أن الدولة التي جرى الحديث عنها هي في الواقع سوريا. وقال بايدن يوم أمس أنه يمكن التعاون مع روسيا في العديد من القضايا "إنقاذ حياة الناس، على سبيل المثال، في ليبيا". وتمت مناقشة الأمر في سياق القمة الروسية الأمريكية المرتقبة في جنيف 16 يونيو/حزيران.

كما قال مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع روسيا بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وسوريا والمواضيع المتعلقة بالقطب الشمالي، وبمجالات أخرى مشتركة.