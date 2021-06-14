مسؤول أوكراني: الطائرة التي كان على متنها المعارض البيلاروسي لم تطلب إذن الهبوط في بلاده

أعلن رئيس خدمات الحركة الجوية الأوكرانية العامة، اندريه يرماك، أن الطائرة التي كانت تحمل المعتقل البيلاروسي، رومان بروتاسيفيتش، لم تطلب إذن الهبوط في أوكرانيا.

وقال يرماك في مقابلة مع موقع "BusinessCensor": "لم نتلق أي طلب إذن هبوط ويمكن إثبات ذلك بسهولة من خلال تقديم سجلات المحادثات بين الطاقم والمرسلين. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ بهذه السجلات على متن الطائرة ويمكن الاستماع إلى جميع البيانات والمعلومات ونحن مستعدون لتقديمه للتحقيق".

وكانت طائرة ركاب تابعة لشركة "راين آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، هبطت اضطرارياً في مطار مينسك بسبب تقارير حول تفخيخ لم يتم تأكيده لاحقًا، إذ تم توقيف الناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، المتهم بالتطرف في بيلاروسيا، وصوفيا سابيغا، اللذان كانا على متنها.

وقرر الاتحاد الأوروبي إغلاق مجاله الجوي ومطاراته أمام شركات الطيران البيلاروسية، فيما علقت دول أوروبية عددا من الرحلات الجوية من وإلى بيلاروسيا كما دعا إلى فرض عقوبات جديدة عليها.