جونسون: الناتو لا يرغب في حرب باردة جديدة مع الصين

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي، (الناتو) لا يرغب في حرب باردة جديدة مع الصين.

جاء هذا في تصريحات له لدى وصوله إلى قمة الناتو في بروكسل، بحسب وكالة "رويترز".

وقال جونسون: "عندما يتعلق الأمر بالصين، لا أعتقد أن أي شخص على الطاولة يرغب في الانزلاق إلى حرب باردة جديدة مع الصين".

وأضاف قائلا: "لكن أعتقد أن الناس ترى التحديات، إنهم يشاهدون الأشياء التي يجب أن نتصدى لها معا، ولكنهم يرون أيضا التحديات".

وتأتي تصريحات جونسون بالتزامن مع إدانة الصين، للبيان المشترك الصادر عن زعماء مجموعة السبع الذي انتقد بكين في عدد من القضايا.

ووصفت بكين البيان بأنه تدخلا صارخا في شؤونها الداخلية للبلاد، مطالبة المجموعة بالكف عن التشهير بالصين، بحسب "رويترز".

وفي البيان الصادر أمس، انتقد قادة مجموعة السبع سجل حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ المسلم بالصين، داعين في الوقت ذاته إلى الحفاظ على قدر كبير من الحكم الذاتي في هونج كونج.

كما أكدوا على أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وجميعها قضايا في غاية الحساسية لبكين.