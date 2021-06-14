الرئيس الزامبي يطمئن الشعب بعد فقدان توازنه خلال حفل عسكري

فقد الرئيس الزامبي، إدغار لونغو، توازنه أثناء احتفال بيوم القوات المسلحة أمس الأحد.

جوهانسبرغ - سبوتنيك. وبدا على الرئيس الزامبي أنه تعرض لدوار مفاجئ وكاد أن ينهار على الأرض لولا تدخل مرافقيه لمساعدته.

وقال الرئيس، البالغ من العمر 64 عاما، في بيان لاحق، إنه بخير ومستمر في مزاولة مهامه.

لونغو، الذي سينافس في الانتخابات المقررة في آب/ أغسطس المقبل، يعاني من مرض تعذر الارتخاء، وهو مرض نادر يصيب عضلات المريء السفلى ويمنع وصول الطعام للمعدة.

ويشغل لونغو منصبه منذ عام 2015، حيث انتخب في التصويت الذي جرى بشكل طارئ عقب وفاة الرئيس السابق، مايكل ساتا، في 2014.