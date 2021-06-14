وزير الخارجية الإسرائيلي: علينا تغيير طريقة تعاملنا مع الديمقراطيين في أمريكا

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، يائير لابيد، اليوم الاثنين، إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها تل أبيب مع الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

وقال لابيد في كلمة أمام دبلوماسيين إسرائيليين: "الجمهوريون مهمون بالنسبة لنا، لكن ليسوا هم وحدهم"، بحسب "رويترز".

وأضاف لابيد: "نجد أنفسنا، كما تعلمون جيدا، في مواجهة بيت أبيض ديمقراطي ومجلس شيوخ ديمقراطي وكونغرس ديمقراطي".

وتابع "هؤلاء الديمقراطيون غاضبون"، عازيا ذلك إلى ما وصفه بتخلي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو عنهم.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد صوت مساء أمس الأحد، لصالح منح الثقة للحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، التي تولى فيها لابيد وزارة الخارجية.

وعقب قرار البرلمان، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينيت ولابيد وقال إنه يتطلع إلى تعزيز العلاقة "الوثيقة الدائمة" بين البلدين.

وفي كلمته أمام البرلمان أمس الأحد، أبلغ بينيت الرئيس الأمريكي بأنه سيمضي على نهج نتنياهو في معارضة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.