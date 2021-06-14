البوليساريو: موضوع علاج الرئيس في إسبانيا هي حجة مغربية للضغط على الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن موضوع علاج رئيس الجمهورية بإسبانيا لم يكن إلا حجة مغربية واهية هدفها الضغط على الاتحاد الأوروبي".

وقال محمد سالم ولد السالك خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24" الفرنسية إن موضوع علاج رئيس الجمهورية بإسبانيا لم يكن إلا حجة مغربية واهية هدفها الضغط على الاتحاد الأوروبي".

وأكد الوزير أن "الإدارة الأمريكية الجديدة لم تحدد أي شيء بعد، لكن ما هو مؤكد أن تغريدة ترامب كانت خارج الشرعية الدولية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم، بل وحتى أنها تذهب عكس مصالح الأمم المتحدة وهو ما جعل كبار الساسة في أمريكا ينتقدون تلك التغريدة غير الشرعية على غرار جيمس بيكر الذي كان مبعوثا شخصيا إلى الصحراء الغربية إلى جانب كل من روس وجون بولتون". مضيفا أن "واشنطن لا يمكنها أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت وهي عضو في مجلس الأمن الدولي وعليها أن تلعب دورها الحقيقي في تسوية القضية فالسلم والأمن لا يمكن أن يكون على فرض سياسة الأمر الواقع والاحتلال ولا أظن أن الإدارة الأمريكية ستذهب في موقفها على خط ترامب".

وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أنه "قد حان الوقت لكي تلعب فرنسا دورها الحقيقي في حل القضية وإسبانيا بصفتها لا زالت هي القوة المديرة للإقليم تقوم بواجبها القانوني إزاء تصفية الاستعمار من مستعمرتها السابقة وأن تعمل من أجل دفع المغرب للتفاوض مع الجبهة الشعبية ووقف اعتدائه على جارته من الشمال الجمهورية الصحراوية فالشعب الصحراوي يناضل من أجل حقوقه المشروعة المعترف له بها من طرف المنتظم الدولي".