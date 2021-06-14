الخارجية الإيرانية: نرحب بالحوار دوما مع الجيران والسعودية ليست مستثناة

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنها "ترحب بالحوار دوما مع الجيران وأن السعودية ليست مستثناة من هذا الأمر".

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي، إنه "خلال الأعوام الماضية، حتى الأعوام التي لم تكن السعودية تبدي الرغبة فيها بالحوار، كنا نكرر دوما بأن الحوار هو الطريق الأفضل لحل وتسوية القضايا"، حسب " وكالة فارس " الإيرانية.

وأضاف: "بطبيعة الحال ينبغي علينا الانتظار هل أن هذه المفاوضات ستفضي إلى نتيجة عملية أم لا، إلا أننا نمضي بها إلى الأمام في مستوى ملحوظ حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية".

هذا وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن كبير مساعدي الخارجية في الشؤون السياسية، علي أصغر خاجي، سيقوم اليوم الاثنين بزيارة إلى سلطنة عمان، دون المزيد من التفاصيل.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن "الاستقرار لن يأتي إلى المنطقة دون معالجة تصرفات إيران". وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية": "قناعتنا أن لا استقرار في المنطقة بدون معالجة اهتمامات الدول الموجودة في المنطقة وقلقها من تصرفات إيران"، مؤكداً أنه "يجب التوصل إلى اتفاق ذي مقومات أطول وأقوى في الملف النووي الإيراني".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مؤخرا عن محادثات بين طهران والرياض في العاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت وزارة الخارجية السعودية، أن المحادثات بين السعودية وإيران في "مرحلة استكشافية".