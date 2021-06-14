أبي أحمد يتحدث عن "قوة القارة" وتحويل إثيوبيا إلى رمز لأفريقيا

أكد أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، على أهمية الاجتهاد في العمل وتحقيق التكامل بين دول القرن الأفريقي، مشيرا إلى أن إثيوبيا يمكن أن تصبح رمزا للقارة الأفريقية بحضارة متجددة.

وقال أبي أحمد: "يمكن أن تصبح منطقة القرن الأفريقي قوة القارة بأكملها إذا عملنا بجدية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الاثنين.

ولفتت الوكالة إلى أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، جاءت خلال كلمته بحفل افتتاح مشروع "ميدان مسكل"، وهو مشروع تم تشييده بتكلفة 2.6 مليار "بر إثيوبي" أي نحو (60 مليون دولار).

وتحدث رئيس الوزراء الإثيوبي عن أهمية التكامل بين الدول الأفريقية، مؤكدا أن دول القرن الأفريقي يمكنها أن تصبح ذراع قارة أفريقيا بأكملها إذا اجتهدت في سعيها لتحقيق الرخاء.

واعتبر أبي أحمد أن حضارة أفريقيا هي حضارة إثيوبيا أيضا، مشيرا إلى أنه يمكن لإثيوبيا أن تنشئ حضارة متجددة ومبتكرة تجعلها رمزا للقارة الأفريقية.

وتابع: "إثيوبيا يمكن أن تصبح دولة مزدهرة إذا سعى كل مواطنيها لتحسين بلادهم"، مشيرا إلى أن الساحة التي تم افتتاحها، أمس الأحد، هي عمل شارك فيه كل الشعب الإثيوبي".

ودعا أبي أحمد الأحزاب السياسية في بلاده إلى تبنى مساعي بناءة من أجل الارتقاء بإثيوبيا إلى مستوى أعلى.

يذكر أن المشروع الذي افتتحه رئيس وزراء إثيوبيا ويحمل اسم "ميدان مسكل" يوفر مرافق متكاملة لخدمة المواطنين، يشمل موقف سيارات تحت الأرض، كما يمكنه استيعاب نحو نصف مليون شخص خلال العطلات لقضاء أوقاتهم في الهواء الطلق، بينما تشير الوكالة الإثيوبية إلى أنه من المتوقع أن يزيد من القيمة الحضارية للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.