تسجيل
16:03 GMT14 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    حلف شمال الأطلسي الناتو

    "الناتو" يدعو روسيا إلى إلغاء تصنيف التشيك وأمريكا كدول "غير ودية"

    © AP Photo / Virginia Mayo, File
    العالم
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106141049247406-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83-%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الاثنين، روسيا إلى إلغاء تصنيف كل من جمهورية التشيك والولايات المتحدة الأمريكية كدول "غير ودية".

    وجاء في بيان قمة "الناتو"، الصادر اليوم، ما يلي: "ندعو روسيا إلى إلغاء تصنيف جمهورية التشيك والولايات المتحدة (الأمريكية) كـدولتين غير وديتين".

    فلاديمير بوتين في منتدى سان بطرسبورغ 2021
    © Sputnik . Evgueniy Byatov
    بوتين: دفاعاتنا في أعلى مستوياتها ولدينا خططا مع إيران
    وأكد الحلف في بيانه أنه "لا يسعى للمواجهة مع روسيا ولا يمثل تهديدا لها".

    وبسحب البيان الختامي الذي نقلته "رويترز" اتفق زعماء "الناتو"، اليوم، على تكثيف "دفاعهم الجماعي" ضد كل "التهديدات ومن جميع الاتجاهات".

    ونوه البيان إلى أن الحلف (الناتو) "سيتكيف مع التحديات الأمنية المتأثرة بالمناخ، ودعا روسيا للتخلي عن تصنيفها لحليفين، الولايات المتحدة (الأمريكية) وجمهورية التشيك، على أنهما (دولتان غير صديقتان)".

    وقال بيان حلف شمال الأطلسي، إن الحلف "سيرد على ترسانة روسيا النووية المتنامية"، كما دعا البيان إيران إلى "وقف جميع أنشطة الصواريخ الباليستية".

    ويأتي بيان الحلف، بعد أيام من إعلان المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قائمة الدول غير الصديقة هي رد على خطوات معينة وليست أداة للنشاط السياسي.

    وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، ردا على سؤال حول ما إذا كان هناك مرشحون للإدراج في قائمة الدول غير الصديقة وما إذا كان من المخطط توسيعها في المستقبل القريب، إنها "لا تملك مثل هذه المعلومات حول وجود مثل هذه القرارات".

    وأضافت: "تعلمون أن هذه القائمة لم تكن هدفنا في حد ذاتها، ولم تكن نوعًا من الأساس النظري الذي نضج، وليست أداة من أدوات نشاطنا السياسي من حيث المبدأ".

    وأشارت زاخاروفا إلى أن "هذا كان رد فعل ملموس وواضح على أفعال وصفناها بأنها غير ودية من جانب عدد من الدول. رد ملموس وواضح"؛ موضحة: "لقد حذرنا كثيرًا، وانتظرنا كثيرًا حتى يفهموا مأزق الأفعال برمته، لقد طالبنا مرات عديدة بعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي، مع مراعاة تلك العوامل، والحالة الطبيعية، التي ذكرتها، الاحترام المتبادل، المصلحة المتبادلة، المنفعة المتبادلة، الكفاءة، الأسس القانونية ".

    وأضافت أنه: "بعد فترة من الزمن رأينا نفس النوع من الإجراءات المدمرة التي تخرج عن الإطار القانوني، وعلى وجه الخصوص، تم اتخاذها مرة أخرى في نيسان/ أبريل من هذا العام من قبل الولايات المتحدة، وتم اتخاذ القرارات المناسبة والتي وجدت بعد ذلك بالفعل شكلاً قانونيًا داخليًا روسيًا".

    ووافق مجلس الوزراء الروسي، الـ14 من أيار/ مايو الماضي، على قائمة "الدول غير الصديقة" لروسيا، وتشمل القائمة دولتين، هما الولايات المتحدة، وجمهورية التشيك.

    وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن موسكو لن تدرج بشكل عشوائي أي دولة على قائمة الدول غير الصديقة، وسيسبق القرار تحليل عميق، وقد يتم مراجعة القائمة بمرور الوقت.

    انظر أيضا:

    بوتين: دفاعاتنا في أعلى مستوياتها ولدينا خططا مع إيران
    بحث يكشف طريقة حل أزمة "سد النهضة" بـ "الموازنة المتعاكسة" وعن 5 مكاسب أحدها للسد العالي
    "ناسا" ترسل بعثة لاكتشاف "توأم الأرض الشرير" بعد أنباء وجود "حياة"... صور وفيديو
    "شيء غريب يحدث تحت أقدامنا"... دراسة: الجانب الشرقي للأرض لن يكون كالغربي
    أصالة تتعرض لهجوم شرس من شقيقتها وهذه حقيقة المشهد... صور وفيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    حكومة التغيير الإسرائيلية
    حكومة "التغيير" الإسرائيلية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك