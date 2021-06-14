إسرائيل توافق على خروج "مسيرة الأعلام" في القدس وتبدي استعدادها لأي أعمال عنف

وافقت السلطات الإسرائيلية، على خروج مسيرة اليمنيين الإسرائيليين المعروفة بـ"مسيرة الأعلام" في مدينة القدس غدا الثلاثاء بعد مشاورات أمنية.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "وزير الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، عومر بارليف، وافق على "إجراء مسيرة الأعلام يوم غد، الثلاثاء، بعد جلسة تقدير موقف مع مفوض الشرطة"، مؤكدة أن إسرائيل مستعدة لأي أعمال عنف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اتفقت مع منظمي "مسيرة الأعلام"، يوم الجمعة الماضي، على مسار المسيرة، التي ستمر في الحي الإسلامي، تزامنا مع إقامة احتفالات راقصة في حي باب العامود، وهي الخطوة التي يمكن أن تشعل التوتر مجددا في المدينة.

فيما حذرت واشنطن، يوم الأربعاء الماضي، من عواقب تنظيم المسيرة، ودعت إسرائيل والفلسطينيين إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على وقف إطلاق النار. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: "نعتقد أنه من الضروري تجنب الخطوات التي ستؤدي إلى تفاقم التوترات"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.