أردوغان بعد الاجتماع مع بايدن: لا مشكلة بين أمريكا وتركيا لا يمكن حلها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن الاجتماع مع نظيره الأمريكي جو بادين، كان بناء وصادقا وأنه لا توجد مشاكل بين البلدين لا يمكن حلها.

أنطاكيا - سبوتنيك . وخلال مؤتمر صحفي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي في بروكسل، قال أردوغان إن "المحادثات المكثفة مع بايدن شملت التعاون في القضايا الإقليمية"، مشددا على سنوات الصداقة الطويلة التي تربطه بالرئيس الأمريكي.

وأضاف: "ناقشت مع بايدن الوضع في أفغانستان والدعم الأمريكي لنا هناك مهم للغاية. ونرى إرادة لزيادة التعاون بين تركيا والولايات المتحدة".

وتابع أردوغان أنه ناقش مع بايدن، أيضا مواضيع الخلاف بين البلدين، مشددا على تمسك بلاده بموقفها من منظومة "إس 400" الروسية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعلن أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيبحث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو في بروكسل، عددا من المواضيع بينها أفغانستان وسوريا وليبيا والوضع في شرق المتوسط، والصين وروسيا.