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    المذيعة الدولية في شبكة سي إن إن كريستيان أمانبور

    كريستيان أمانبور تعلن إصابتها بالسرطان.. وتوجه رسالة للنساء

    © AP Photo / Richard Shotwell
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    أعلنت المذيعة الدولية في شبكة "سي إن إن" كريستيان أمانبور، إصابتها بسرطان المبيض، وأن هذا سبب تغيبها عن برنامجها التلفزيوني اليومي لمدة 4 أسابيع.

    وقالت أمانبور (63 عاما) في بداية برنامجها على الشبكة الأمريكية، اليوم الإثنين: "في تلك الفترة ومثل ملايين النساء حول العالم، تم تشخيص إصابتي بسرطان المبيض، وخضعت إلى عملية ناجحة لإزالته، وأخضع الآن لعدة أشهر من العلاج الكيميائي، للحصول على أفضل توقعات لسير المرض على المدى الطويل، وأنا واثقة من ذلك".

    وأمانبور، بريطانية من أصل إيراني، وواحدة من أشهر الصحفيين في العالم، لتغطيتها الجريئة للنزاعات الدولية، وهي رئيسة المراسلين الدوليين لسي إن إن، وأيضا معتمدة الشؤون العالمية في قناة ايه بي سي نيوز منذ عام 2014.

    ​وقالت أمانبور إنها تشعر "بأنها محظوظة لأن لديها تأمين صحي من خلال العمل والأطباء الرائعين الذين يعالجونني في بلد تدعمه".

    وتابعت أمانبور: "إنني أقول هذا ليس من أجل الشفافية فقط ولكن في الحقيقة للإشادة بالتشخيص المبكر، ولحض النساء على تثقيف أنفسهن بهذا المرض".

    وأ ضافت أن على النساء إجراء جميع الفحوصات التي بإمكانهن القيام بها، والاستماع دائمًا إلى أجسادهن؛ والتأكد بالطبع من أن مخاوفهن الصحية الشرعية لا يتم تجاهلها أو تقليلها".

    وشكرت أمانبور موظفي برنامجها بيانا غولودريغا، محللة الشؤون العالمية في سي إن إن ، التي عملت في برنامج "أمانبور" على مدى الأسابيع الأربعة الماضية.

    وكتب غولودريغا على تويتر: "أنت لست واحدًا من أفضل الصحفيين في هذا المجال فحسب، بل أنت أيضًا من أقوى الصحفيين.. أتمنى لك الشفاء العاجل والصحي في الأسابيع المقبلة. لا شك أنك ستنتهي في المقدمة".

    ​وتمنى رئيس "سي إن إن"، جيف زوكر لأمانبور الشفاء التام، وقال في بيان "أريد أن أحيي كريستيان أمانبور على صراحتها وشجاعتها وعملها الدائم من أجل الصالح العام".

    وأضاف: "بصفتي أحد الناجين من السرطان، أنا أيضًا أشجع الناس على الاستماع إلى أجسادهم والحصول على جميع فحوصات السرطان المبكرة المتاحة لهم. من عائلة سي إن إن ، نتمنى لكريستيان التوفيق من أجل الشفاء التام والسريع".

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