بايدن عقب لقائه أردوغان: سنحقق "تقدما ملموسا" في العلاقات الثنائية

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه عقد "لقاء إيجابيا ومثمرا" مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، معربا عن قناعته بأن الطرفين سيحققان "تقدما ملموسا" في العلاقات الثنائية.

بروكسل - سبوتنيك. قال بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين عقب انتهاء قمة لحلف الناتو في بروكسل، "انتهيت قبل قليلا من لقاء مع الرئيس التركي أردوغان. عقدنا اجتماعا إيجابيا ومثمرا جرى بشكل عام وجها لوجه".

وأشار بايدن إلى أن البلدين لديهما "أجندة كبيرة". مبينا، أن "فريقه وفريق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيعملان الآن على تحديد تفاصيل ما اتفقا عليه"ز

وأضاف "أنا واثق من أننا سنحرز تقدما حقيقيا في العلاقات".

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لقاءه مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل، "كان إيجابيا"، وأنه وجه له دعوة لزيارة تركيا.

وكان اللقاء الذي عقده اليوم بايدن وأردوغان على هامش قمة الناتو الأول بينهما منذ تولي الرئيس الأميركي الحالي منصبه في يناير 2021.