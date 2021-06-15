البحرية الأمريكية: مجموعة حاملة طائرات رونالد ريجان تدخل بحر الصين الجنوبي

ذكرت البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة حاملة طائرات الأمريكية (رونالد ريجان) دخلت بحر الصين الجنوبي في إطار مهمة دورية.

وقالت "تجري المجموعة القتالية خلال وجودها في بحر الصين الجنوبي عمليات أمنية بحرية".

وبحسب البحرية الأمريكية، "تشمل العملية الأمنية طلعات بطائرات ذات أجنحة ثابتة، وأخرى دوارة وتدريبات هجومية بحرية وتدريبات تكتيكية منسقة بين وحدات السطح والجو".

وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب بكين بالسيادة على معظمه، وفقا لرويترز.