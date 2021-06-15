مصدر لـ"سبوتنيك": لقاء مرتقب يجمع أردوغان وعلييف في شوشا

كشف مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن لقاء مرتقب سيجمع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني في مدينة شوشا.

وقال المصدر إن "الاجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان الهام علييف سيتخلله توقيع اتفاقيات ووثائق مشتركة في مدينة شوشا القريبة من حدود أرمينيا".

وأضاف المصدر أن زيارة رجب طيب أردوغان تأتي بعد وعده المتكرر بزيارة أذربيجان وخصوصا المنطقة الحدودية بعد الحرب الأذربيجانية الأرمينية.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيسان مؤتمرا صحفيا مشتركا في شوشا اليوم بعد الاجتماع الثنائي.

وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020. وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة في بداية تسعينات القرن الـ20 من تحقيق السيطرة على المنطقة. اما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.