اعتبارا من اليوم... يمكن للإسرائيليين التواجد في أي مكان دون كمامة

بات بإمكان الإسرائيليين اعتبارا من اليوم الثلاثاء التواجد في أي مكان دون ارتداء كمامة، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأفادت قناة "كان" الرسمية، بأنه تم إلغاء إلزام الإسرائيليين بارتداء الكمامة للحد من تفقشي وباء كورونا في الأماكن المغلقة والمفتوحة على حد سواء.

ويمكن التجول دون كمامة في أماكن العمل ورياض الأطفال والمدارس- بما في ذلك الفصول الدراسية وغرف المعلمين، إضافة إلى قاعات الحفلات والمواصلات العامة والمطاعم والحانات ومراكز التسوق وغيرها.

وفي المستشفيات، لم يعد هناك التزام حاليا بارتداء الكمامات، لكن وزارة الصحة الإسرائيلية تعد تعميما يفرض ذلك، حتى وإن كان في بعض الحالات.

إلا أن هناك بعض الأماكن والفئات مستثناة من قرار إلغاء إلزامية ارتداء الكمامة، بما في ذلك الموظفون الذين لم يتم تطعيمهم أو شفائهم من الفيروس، والموجودين في مؤسسات الرعاية والمؤسسات الصحية للإقامة لفترات طويلة، وداخل مؤسسات رعاية المسنين.

كما يستثنى من قرار إلغاء إلزامية الكمامة، من هم في طريقهم إلى الحجر الصحي على خلفية الاشتباه في إصابتهم بكورونا، وكذلك المسافرون داخل الطائرات، لكن في مطار بن غوريون سيكون بالإمكان التجول دون كمامة.

وطعمت إسرائيل أكثر من نصف سكانها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ما قاد إلى تراجع معدل الإصابات بالوباء بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي 18 أبريل/نيسان الماضي، ألغت إسرائيل فرض الكمامة في الأماكن المفتوحة وذلك بعد عام من الإجراءات الاحترازية المشددة، وفي ظل تلقي معظم السكان التطعيم المضاد للوباء.

والشهر الماضي، سجلت إسرائيل متوسط إصابات يومية بفيورس كورونا وصلت فقط إلى 34 إصابة.