كييف تتطلع لاستلام خطة عمل للحصول على عضوية الناتو عام 2022

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن كييف تتوقع تلقي خطة عمل للحصول على عضوية الناتو في عام 2022.

جاء إعلان الوزير الأوكراني كوليبا بصفحته الرسمية على "فيسبوك"، قال فيها إنه "إعلان جيد بالنسبة لنا في قمة الناتو، لكنني دوما أقول للشركاء أن التصريحات الجيدة يجب أن تتبعها أفعال جيدة، وأفضل فعل هو تزويد أوكرانيا بخطة عمل للعضوية في عام 2022".

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانية للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، إن السلطات الأوكرانية تتوقع تلقي إشارة قوية لتزويد كييف بخطة عمل عضوية الناتو أثناء قمة الحلف في يونيو.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقًا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.