"ها هو الطاغية يسقط"... ظريف يعلق على انتهاء حقبة نتنياهو

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، على انتهاء حقبة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، بعد أن صوت الكنيست لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.

وغرد ظريف بالعربية بموقع "تويتر": "بعد فترة طويلة من الحروب والاعتداءات ضد الفلسطينيين والتهديدات الموجهة للجمهورية الإسلامية، ها هو الطاغية يسقط وها هي غزة ترفع شارة النصر وتواصل إيران مسيرة العزة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لعل من يأتي بعده يتعلم أن البنيان الذي تأسس على الاعتداء والاحتلال لن يطول بقاؤه".

بعد فترة طويلة من الحروب والاعتداءات ضد #الفلسطينيين والتهديدات الموجهة #للجمهورية_الإسلامية ها هو الطاغية يسقط وها هي #غزة ترفع شارة #النصر وتواصل #إيران مسيرة #العزة . لعل من يأتي بعده يتعلم أن البنيان الذي تأسس على الاعتداء و #الاحتلال لن يطول بقاؤه — Javad Zarif (@JZarif) June 14, 2021

​كما قال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الاثنين، إن بلاده لا تتوقع حدوث تغيير في السياسة الخارجية والأمنية الإسرائيلية، في ظل الحكومة الجديدة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية تصريحات زاده في اليوم التالي لإنهاء البرلمان الإسرائيلي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "أعداء إيران ذهبوا وإيران القوية لاتزال هنا. لا أعتقد أن السياسات الإسرائيلية سوف تتغير في ظل الحكومة الجديدة".

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، صوت لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت، بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء.

وشهدت جلسة الكنيست، حالة من الفوضى وتبادل الشتائم، خلال تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وذكرت "القناة العبرية الـ13"، مساء اليوم الأحد، أن جلسة الكنيست اليوم كانت عاصفة، وشهدت حالة من الفوضى العارمة، نتيجة مقاطعة بعض أعضاء الكنيست لخطاب نفتالي بينيت، واتهامه بـ"الكذب والاحتيال والوقاحة"، أثناء ألقاء خطاب التنصيب.