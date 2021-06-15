نصائح حتى لا تصاب بالمرض عند نزول حمام السباحة أو البحر

يعشق الكثيرون من الناس خلال أشهر الصيف الحارة، النزول إلى حمام السباحة أو البحر، ولكن هذا قد يعرضهم للإصابة بعدد كبير من الأمراض والعدوى.

يحتاج من يعشقون أو يحرصون على النزول إلى حمام السباحة أو البحر، اتباع مجموعة من النصائح، حتى لا يكون ذلك النشاط الصيفي الممتع، بابا لدخول مختلف أنواع الأمراض المعدية، بحسب ما أورده موقع مؤسسة "كليفلاند كلينك" الطبية المتخصصة.

مخاطر حمام السباحة

ذكر الخبراء عددا من الأسباب، التي يمكنها أن تجعل حمام السباحة يعرض مستخدميه لعدد من الأمراض، أبرزها وجود المواد الكيميائية المطهرة في حمام السباحة مثل الكلور، التي تمنع نمو البكتيريا في مياه حمام السباحة، والتي تفعل الآتي:

· إيذاء العين وإحداث حرقة فيهما.

· تهيج الرئة وتجعلك تسعل بشدة.

· الإسهال

· التهابات الجلد

فوائد حمام السباحة

ولكن على الرغم من تلك الأضرار، لا تزال هناك فوائد عديدة لحمام السباحة، والتي جاءت أبرزها أنها تمرين سهل للقلب والأوعية الدموية، من دون ضغط على مفاصل الأشخاص.

كما يوفر حمام السباحة وسيلة استرخاء مثالية في الطقس الحار والساخن.

نصائح عند نزول حمام السباحة

وجاءت أبرز النصائح التي ينبغي أن تتبعها قبل نزول حمام السباحة أو البحر، على النحو التالي:

· لا تبتلع الماء

من المهم أن يتذكر الجميع أن الكلور في حمام السباحة لا يقتل الجراثيم على الفور، ويوجد دوما احتمال أن تكون المياه ملوثة ولو بنسبة ضئيلة، لذلك لا تبتلع الماء لأن هذا قد يؤدي إلى إصابتك بالمرض أو العدوى.

· استحم قبل وبعد الخروج من حمام السباحة

ينبغي أن تحرص قبل أن تنزل حمام السباحة وبعد الخروج من حمام السباحة أن تأخذ دشا أو تستحم، لأن هذا سيجعلك تتخلص من البكتيريا والجراثيم التي قد تكون عالقة في جسمك.

ويمكن أن يحميك الحرص على تلك العادة من الإصابة بأعراض مزعجة مثل التهابات الجلد والأذن والإسهال، خاصة وأن آخر إحصائية أثبتت أن كل واحد منا يحمل 14 جراما من البراز إلى حوض السباحة.

· فترات راحة

ينصح الخبراء بضرورة أن يحصل أي شخص وخاصة الأطفال على فترات راحة من حمام السباحة، كل 60 دقيقة تقريبا، وبالنسبة للأطفال الرضع يمكن أن تكون كل نصف ساعة للتأكد من سلامة سراويلهم وحفاضاتهم.

· تحقق من الطقس

لا يولي الكثير من الناس اهتماما كافيا للطقس، وكيف يؤثر على مستويات البكتيريا في البحيرات والأنهار والجداول، لذلك كن حذرا في الأيام الحارة جدا، وبعد هطول الأمطار الغزيرة، حيث يتسبب كلاهما في ارتفاع عدد البكتيريا.

وضع في اعتبارك أنه بالمعرفة وباتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، يمكنك الاستمتاع بكل فوائد السباحة بأمان.