رئيس أذربيجان يستقبل الرئيس التركي وعقيلته في منطقة فيزولي (صورة)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته في منطقة فيزولي، وذلك في إطار زيارة يقوم بها الأخيران لأذربيجان لمدة يومين.

وذكر مراسل "سبوتنيك" تفاصيل الاستقبال الذي تميز برسميته من خلال حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي، حيث كان رئيس الحكومة الأذربيجانية، يعقوب أيوبوف، ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون باستقبال الرئيس التركي.

© Sputnik لقاء رئيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس أذربيجان إلهام علييف في منطقة فيزولي الأذربيجانية

وسيلتقي أردوغان بنظيره الأذربيجاني إلهام علييف ويزور مدينة شوشا ويشاهد مباراة تركيا وويلز في إطار مسابقة يورو 2020.

وفي السياق نفسه، كتب المتحدث باسم الرئيس التركي إبراهيم قالين، اليوم الثلاثاء، على صفحته الشخصية على منصة "تويتر": "بعد قمة الناتو سنذهب إلى شوشا، العاصمة التاريخية والثقافية لأذربيجان، وستكون هذه الزيارة تتويجا للانتصار في قاره باغ، حيث ستزيد من تعزيز وتعميق العلاقات التركية الأذربيجانية".

NATO zirvesinin ardından Azerbaycan’ın tarih ve kültür başkenti Şuşa’ya gidiyoruz.



Karabağ zaferini taçlandıran bu ziyaret, Türkiye-Azerbaycan bağlarını daha da güçlendirecek ve derinleştirecek.



Kafkasların tarihi inanç, azim ve cesaret ile yeniden yazılıyor.

🇹🇷 🇦🇿 — Ibrahim Kalin (@ikalin1) June 15, 2021

​من المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين الطرفين في مدينة شوشا، يليه توقيع اتفاقية ومؤتمر صحفي لهما.