مقتل أكثر من 17 شخصا بهجوم مسلح في إقليم جوس وسط نيجيريا

الرباط - سبوتنيك. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ما لا يقل عن 17 شخصًا لقوا مصرعهم، وأكدت أن الرعاة من قبيلة الفولاني هم المشتبه بهم في ارتكاب هذا الحادث.

© AP Photo / GEORGE OSODI / NIGERIA BAKASSI PENINSULA PULL OUT نيجيريا.. خطف 136 طفلا في ولاية النيجر

ولفتت إلى أن 12 شخصا قتلوا بقرية كوشي و5 آخرون بقرية زولغو بكل متزامن بعد اقتحام الرعاة للقريتين. ونقلت عن مسؤولين محليين أن الهجوم تم دون أي استفزاز.

ويشن مسلحون، هجمات في أنحاء أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، يستهدفون القرى، ويقومون بأعمال قتل واختطاف رهائن بهدف الحصول على فدية، وسرقة الماشية وفرض إتاوات مختلفة على القرويين.

وقبل يومين قتل 53 شخصا على الأقل جراء اعتداء تعرضت له ست قرى في ولاية زمفرة شمال غربي نيجيريا على يد عصابة لسرقة الماشية.