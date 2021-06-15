تسجيل
15:09 GMT15 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن

    رئيسة وزراء نيوزيلندا تتبرأ من سيرة ذاتية جديدة عنها... وتؤكد: ضللوني

    © AFP 2021 / OFFICE OF PRIME MINISTER OF NEW ZEALAND / AFP
    العالم
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103979/78/1039797810_0:350:6717:4128_1200x675_80_0_0_1ce191d99c25634a9902a409a3db2bcd.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106151049255560-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%B6%D9%84%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A/

    أعلنت رئيس وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، أمس الاثنين، عن تبرئها من سيرة ذاتية عنها تم طرحها مؤخرا.

    وكانت الناشطة والصحفية، سوبريا فراني والكاتب، كارل هارت، طرحا مؤخرا سيرة ذاتية لرئيسة وزراء نيوزيلندا، بعنوان "Jacinda Ardern: Leading with Empathy" (جاسيندا أرديرن: القيادة بتعاطف)، استنادا على مقابلات فاني الحصرية معها.

    وأكدت رئيسة الوزراء النيوزلندية، إن فاني ضللتها "بشكل واضح"، بحسب تعبيرها، بشأن الغرض من إجراء مقابلة وفرضية الكتاب، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

    وأوضحت أرديرن إنه تم الاتصال بها في عام 2019، و"تم إخبارها أن المؤلف كان يكتب كتابا عن المرأة والقيادة السياسية".

    وتابعت:

    "أخبروني أن هناك حوالي 10 قائدات سياسيات أخريات في هذا الكتاب، وعلى هذا الأساس وافقت، لأن الكتاب لم يكن يتعلق بي".

    من جانبه، نفى الصحفي كارل هارت مزاعم جاسيندا أرديرن بأنها تعرضت للتضليل، وأكد أن مكتبها علم لاحقا أن تأطير الكتاب قد تغير ليصبح "سيرة ذاتية".

    كما أكد هارت في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" أن المقابلة الأصلية مع أرديرن كانت بغرض تقديم كتاب يصف مختلف القيادات النسائية، وأردف: "ومع ذلك لم يتم تضليل رئيسة الوزراء أرديرن، لأنه في وقت المقابلة معها، لم تكن لدينا نية لكتابة سيرة ذاتية عنها وحدها".

    شخص مصاب يتم نقله على سيارة إسعاف بعد إطلاق النار على مسجد النور في كرايست شيرش في نيوزيلندا، 15 مارس/آذار 2019
    © REUTERS / STRINGER
    مذبحة المسجدين في فيلم... انتقادات واسعة ونيوزيلندا تتبرأ منه
    وأوضح هارت أنه غير مسار الكتاب إلى سيرة أرديرن، بعد أن تسبب فيروس "كورونا" المستجد خطط إجرائه المقابلات مع قادة العالم الآخرين، فضلا عن أن "قصتها تستحق كتابا لقيادتها النموذجية"، بحسب قوله.

    وأضاف هارت: "نأسف لسوء التفاهم الذي حدث، ونحن ندعم كتابنا".

    وكانت الصحفية، سوبريا فاني، شاركت مقتطفا من كتابها الجديد عن جاسيندا أرديرن، والذي جاء فيه: "أشعر أنها أرست الأساس لشخصيتها عندما تعاطفت على الفور في طفولتها مع الأطفال في شوارع نيوزيلندا بدون أحذية أو أي شيء يأكلونه".

    ثم تسأل فاني أرديرن في مقابلتها معها: "هل تتفقين معي في أنك كنت قادرة على ملاحظة كل هذه الأشياء لأنك ولدت شخصا متعاطفا"، لتجيب أردرن عليها: "أود أن أصدق أنها سمة متأصلة فينا جميعا، إن الأمر يتعلق بالحصول على مساحة للتعاطف".

    وتأتي أزمة السيرة الذاتية الجديدة لجاسيندا أرديرن بعد أنباء عن تقديم فيلما سينمائيا عن مذبحة مسجدي كرايستشيرش، التي وقعت في نيوزيلندا عام 2019، وتركيز العمل على تصريحاتها وقت الحادثة التي حازت على إشادة عالمية.

    وأضافت تقارير أن الممثلة، روز بيرن، ستجسد دور أردرن في أحداث الفيلم، الذي يحمل اسم "هم نحن".

    وبررت جاسيندا أرديرن رفضها للفيلم بأن "هناك العديد من القصص التي يمكن روايتها بشأن الحادثة، لكنني لا أعتبر تصريحاتي واحدة منها".

    وتبرأت جاسيندا أرديرن وحكومتها من الفيلم.

    انظر أيضا:

    إسرائيل ونيوزيلندا تجيزان بيع بخاخ للأنف يقي من كورونا
    مرتكب مذبحة المسجدين في نيوزيلندا يطلب إعادة النظر بتصنيفه كـ "إرهابي"
    طرد نائب من برلمان نيوزيلندا لأدائه رقصة "هاكا"... فيديو
    مذبحة المسجدين في فيلم... انتقادات واسعة ونيوزيلندا تتبرأ منه
    نيوزيلندا تقرر التخلص من التبغ بحلول عام 2025
    الكلمات الدلالية:
    جاسيندا أرديرن, نيوزيلندا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الملعب الوطني (بوخارست)، رومانيا
    ما هي أكبر وأقدم وأغلى ملاعب "يورو 2020"
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    تداول الذهب عبر الإنترنت... اكسب الأموال من المنزل
    تداول الذهب عبر الإنترنت... إكسب الأموال من المنزل
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك