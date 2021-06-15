أوروبا وأمريكا تضعان نهاية لنزاع استمر 16 عاما بسبب "إعلانات الطائرات"

أحرز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تقدما ملحوظا لحل أحد النزاعات التجارية والذي استمر لأكثر من 16 عاما بسبب إعلانات شركات الطيران.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نجحا في تحقيق بعض التقدم بشأن نزاعاتهما التجارية في القمة التي عقدت يوم الثلاثاء.

#عاجل: #بايدن يرحب بالاتفاق مع الأوروبيين في قضية بوينغ-ايرباص معتبراً انه يتيح التصدي للصين#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 15, 2021

وخلال مؤتمر صحفي عقده بعد ختام القمة الأوروبية الأمريكية، قال السياسي البلجيكي: "يسعدنا الإعلان عن أخبار ممتازة حول خلافاتنا التجارية (مع أمريكا)"، بحسب "أ ف ب".

#عاجل: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعلّقان لخمسة أعوام الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة المتصلة بالنزاع بين #ايرباص و #بوينغ (مصادر أوروبية)#فرانس_برس — فرانس برس بالعربية (@AFPar) June 15, 2021

وكانت ممثلة التجارة الخارجية الأمريكية، كاثرين تاي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا في النهاية إلى اتفاق لإنهاء النزاع المستمر منذ 16 عامًا بشأن الإعانات المقدمة لشركات صناعة الطائرات بوينج وإيرباص، مع تعليق الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.