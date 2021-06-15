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    إيران - الانتخابات الرئاسية والبلدية في طهران، 19 مايو/ آيار 2017

    مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية: سأطبع العلاقات مع السعودية إذا فزت في الانتخابات

    © AFP 2021 / Behrouz Mehri
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    قال المرشح الإصلاحي البارز للرئاسة الإيرانية ورئيس البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي، إنه سوف يقدم على تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية في حال فوزه في الرئاسة الإيرانية.

    الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    أحمدي نجاد يحذر من انهيار إيران ويتوقع مشاركة متدنية في الانتخابات الرئاسية
    طهران - سبوتنيك. وأردف همتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، "إذا أصبحت رئيسا سأقدم على تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع السعودية، حيث نأسف لانقطاع العلاقات بعد تعدي المتشددين في إيران بشكل اعتباطي (تعسفي) على سفارتهم".

    وشدد على أن هناك حاجة ملحة لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض، قائلا "العلاقات بيننا كعضوين مهمين في منظمة "أوبك" مهمة جداً.. وهناك مسألة أخرى أيضاً وهي فريضة الحج والتي تعتبر وظيفة دينية ويطالب بها شعبنا العزيز في إيران، هناك ضرورة كبيرة تطبيع العلاقات بين البلدين أكثر من ذي قبل".

    ووصف روحاني، عبد الناصر همتي عند تعيينه محافظا للبنك المركزي الإيراني، بأنه شخص أكاديمي ومطلع ونشط وقوي وجيد وذو خبرات قيمة في مجال المصارف والتأمين، معتبراً إصلاح النظام المصرفي والسياسات النقدية والمالية وتحسين العلاقات المصرفية مع العالم وتطوير المعاهدات المالية الثنائية وصيانة وحفظ احتياطي العملة الصعبة من أولويات محافظ البنك المركزي الجديد.

    وحسب الأسماء التي نشرتها وكالة "فارس"، فقد تم "استبعاد رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بالإضافة إلى إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني الحالي".

    وستجري الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    السعودية, إيران
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