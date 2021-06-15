مرشح للرئاسة الإيرانية: يمكننا تأمين قسم من احتياجاتنا الفنية والأسلحة من روسيا

أوضح المرشح الإصلاحي البارز للرئاسة الإيرانية ورئيس البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي، أن بلاده يمكنها تأمين قسم من احتياجاتها الفنية والأسلحة من روسيا بأسعار أرخص من دول أخرى.

طهران - سبوتنيك. وذكر همتي في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الثلاثاء، "يمكن لروسيا أن تكون سوقاً جيداً للمنتجات الإيرانية، ونحن أيضاً يمكننا تأمين قسم من احتياجاتنا الفنية والأسلحة من روسيا بأسعار أرخص من دول أخرى".

وتابع همتي"سيستمر تطوير العلاقات بين موسكو وطهران في عهد الحكومة المقبلة.. وتستطيع روسيا أن تلعب دورا هاما في تحقيق إيران لأهدافها الدولية"، مضيفا "تطوير همتي العلاقات الاقتصادية مع الشرق بمحورية روسيا والصين، سيكون أحد الأهداف الاستراتيجية لحكومتي في حال فوزي بالرئاسة".

وأضاف "سأتعهد بأن أزيد مصالح الشعب الإيراني إلى حدها الأقصى من خلال تطوير العلاقات مع روسيا وباقي الدول والشركاء التجاريين لإيران".

وستجري الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 18 يونيو/ حزيران المقبل، كما ستجري انتخابات الدورة السادسة للمجالس البلدية الإسلامية في المدن والقرى والدورة التكميلية الثانية لمجلس خبراء القيادة، والدورة التكميلية الأولى لمجلس الشورى الإسلامي في دورته الحادية عشرة.