بايدن يرحب باتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الصين

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتحقيق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "انفراجة كبيرة" في النزاع التجاري بين شركتي صناعة الطائرات "بوينغ" و"إيرباص"، والاتفاق على مواجهة وتحدي الممارسات الصينية غير السوقية.

جاء هذا في بيان صادر عن الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة "رويترز".

وقال بايدن: "اليوم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حققا انفراجة كبيرة في النزاع التجاري بين بوينغ وإيرباص، والذي استمر ما يزيد على 16 عاما".

وأضاف: "بشكل ملحوظ، اتفقنا أيضا على العمل معا لتحدي ومواجهة الممارسات غير السوقية للصين في هذا القطاع الذي يعطي الشركات الصينية ميزات غير عادلة".

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم عقب مناقشات مع الرئيس الأمريكي أن واشنطن وبروكسل، توصلا إلى تسوية للنزاع الذي طال أمده نحو 17 عاماً بشأن المساعدات الحكومية لشركتي بوينغ وايرباص.

ومن شأن التوصل لاتفاق أن يرفع تهديدا بتجديد حرب تجارية بين الجانبين شملت بالفعل صناعات تتراوح من المنتجات الزراعية إلى السلع الكمالية وألحقت ضررا بالعلاقات بين جانبي الأطلسي.

والمفوضية الأوروبية، التي تشرف على سياسة التجارة للاتحاد الأوروبي، حريصة على ايجاد حل بحلول 11 يوليو/ تموز وهو موعد انتهاء تعليق رسوم جمركية بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس/ آذار.

والرسوم الجمركية على بضائع قيمتها 11.5 مليار دولار جرى فرضها على مراحل بدءا من 2019 بعد أن حققت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انتصارات جزئية في منظمة التجارة العالمية بشأن مزاعم بدعم غير عادل لشركتي صناعة الطائرات الأمريكية بوينغ والأوروبية إيرباص.