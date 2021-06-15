بعد تعليق دام شهرين... إيران تعلن استئناف الرحلات الجوية مع فرنسا وباكستان

قال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية محمد حسن ذيبخش إنه تقرر استئناف الرحلات الجوية مع فرنسا وباكستان بعد تعليق دام شهرين.

وأشار ذيبخش، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى إنه "وفقا لقرارات وزارة الصحة بشأن بروتوكولات الرعاية الصحية الحدودية في السفر الجوي، فقد تم حذف فرنسا وباكستان من قائمة الدول الخاصة بشأن منع السفر إليها بسبب تفشي كورونا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وأكد ذيبخش أن "القيود ما تزال قائمة على الرحلات الجوية إلى 39 دولة".

وأكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، أن "شروط قبول الركاب القادمين من فرنسا تتمثل في تقديم شهادة سارية المفعول وتلقي جرعتين من لقاح كرونا".

وتابع: "اعتبارًا من اليوم، تم استئناف الرحلات الجوية من فرنسا وباكستان".

وأكد أن "الرحلات الجوية من منشأ ووجهة البلدان المدرجة في قائمة الشروط الخاصة محظورة ويجب على البلدان المدرجة في قائمة البلدان عالية الخطورة إعادة إجراء الاختبارات في إيران والامتثال لتوجيهات وزارة الصحة والتعليم الطبي.