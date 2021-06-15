"ناسا" توقف بث عملية إطلاق "مونيتور1" المحمل بـ3 أقمار بسبب "السرية"... صور وفيديو

أطلقت أمريكا، اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، صاروخا جديدا محملا بثلاثة أقمار صناعية بهدف عمليات الاستطلاع وصفت بـ"السرية" الأمر الذي جعل "ناسا" تغلق بث مشاهد الإقلاع بعد دقيتين من الانطلاق.

أطلقت أمريكا مركبة "مينوتور 1" من جزيرة والوبس في ولاية فيرجينيا، على متنها ثلاثة أقمار صناعية مخصصة لتنفيذ مهام الاستطلاع.

وبثت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عميلة إطلاق الصاروخ في تمام الساعة 09.35 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (16.35 بتوقيت موسكو).

وأطلقت الأقمار الصناعية الثلاثة إلى المدار لصالح إدارة المخابرات الجوية الوطنية الأمريكية (NRO). ولم يتم الكشف عن التفاصيل بسبب سرية المهمة.

ويلاحظ أن وكالة "ناسا" أوقفت البث المباشر لعملية الإطلاق بعد دقيقتين فقط من انطلاق الصاروخ بسبب سرية المهمة التي تنفذها المركبة.

وفقًا لإدارة المخابرات الجوية الوطنية الأمريكية "NRO"، تعتبر هذه عملية الإطلاق الثانية من موقع الإطلاق الأمريكي (Wallops Island) تمت بالنيابة عن جهاز المخابرات الأمريكي خلال الـ 12 شهرًا الماضية، بحسب "يو إس توداي".

On the U.S. East Coast? You could see a rocket launch in the sky!



📅 Save the date: June 15 at 7am ET.



If the weather is clear, watch the skies for @NorthropGrumman’s Minotaur 1 rocket lifting off from @NASA_Wallops! Check when to look up: https://t.co/7hiIZkVlSv pic.twitter.com/Mf2lfXsnCO — NASA (@NASA) June 8, 2021

وبحسب المخابرات الأمريكية، فإن هدف المهمة هو: "حماية الولايات المتحدة وحلفائها على مدار 24 ساعة في اليوم، و365 يومًا في السنة".