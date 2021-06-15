وكالة: لقاء بوتين وبايدن قد يستمر لـ5 ساعات بلا غداء عمل

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين، اليوم، إن الاجتماع القادم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستمر قرابة 5 ساعات ولكن دون تناول وجبة مشتركة (غداء عمل).

ونقلت صحيفة "بومبرج" عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله للصحفيين على متن طائرة الرئاسة التي تقل لابايدن، إن اجتماعات بايدن وبوتين لن يكون فيها "استراحة من أجل الخبز"، في إشارة إلى وجبة الطعام.

وبحسب الوكالة، سيعقد المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في جنيف قبل لقاء نظيره الأمريكي جو بايدن، بحسب المصدر.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيسان يخططان لمناقشة انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة في عام 2026.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قد أفاد في وقت سابق من اليوم، أنه من المتوقع أن تستمر القمة ما بين أربع وخمس ساعات، مع فترات راحة وتغيير في الأماكن.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيسان بوتين وبايدن في العاصمة السويسرية، جنيف، غدا الأربعاء في 16 يونيو/ حزيران الجاري، في فيلا "لا غرانج"، لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلاً عن مكافحة وباء "كورونا" وتسوية النزاعات الإقليمية.

ووصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات إلى جينيف، على راس وفد أمريكي رفيع بهدف عقد القمة مع نظيره الروسي غدا.