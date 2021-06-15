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    الرئيس الإيراني حسن روحاني، طهران، إيران 3 مايو 2020

    رئيس إيران يطمئن دول الجوار: جيشنا لن يعتدي عليكم ولا نسعى لامتلاك السلاح النووي

    © AFP 2021
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    شدد الرئیس الإيراني حسن روحاني، على أن القوات المسلحة الإيرانية لم ولن تكون لها أي نية في العدوان على أي بلد.

    وقال روحاني على هامش افتتاح عدد من مشاریع وزارة الدفاع، إن قوات بلاده سند للدول الجارة لإيران وليست ضدها، مؤكدا أن بلاده تسعى من أجل تقوية إمكانياتها النووية والجوية والفضائية والصاروخية، وفقا لوكالة مهر.

    الرئيس الإيراني حسن روحاني، طهران، إيران 4 مايو 2020
    © AFP 2021
    روحاني: ما زلنا على عهدنا بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية

    وأوضح روحاني أن إیران "لن تنوي الاعتداء علی أي دولة أبدا، بل إن قواتها تضمن أمن المنطقة والجیران".

    وأضاف "نحن نرید تعزیز قدراتنا النوویة والفضائیة والصاروخیة للصناعة الوطنیة والتقنیات الحدیثة المتطورة ولا نرید التوتر والصراع والحرب، ولكن في الوقت نفسه لا نرکع أمام القوی المعتدیة".

    وتابع "علی الولایات المتحدة وأوروبا أن یعلموا أن قوتنا النوویة لیست لإنتاج السلاح النووي وأن أنشطة إیران النوویة سلمیة تماما".

    وخاطب دول الجوار قائلا "نعلن لجیراننا الأعزاء بصراحة أن قدرات القوات المسلحة الإیرانیة لیست ضدکم أبدا بل هي تحفظكم وسند لكم وللخلیج الفارسي وبحر عمان وأن الجیش الإیراني یدافع عن استقلاله واستقلال دول المنطقة والجیران".

    وتابع "لسنا بحاجة إلى أسلحة الدمار الشامل دفاعا عن الوطن ولا نرید الحصول علی هذا النوع من السلاح أبدا ولا نراها شرعیة، وهذه فتوی سماحة القائد الأعلی للثورة الإسلامیة".

    انظر أيضا:

    روحاني: ما زلنا على عهدنا بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية
    "شرط واحد"... روحاني يكشف متى تتراجع إيران عن خفض التزاماتها النووية
    روحاني: إيران لن تسعى أبدا لامتلاك سلاح نووي في وجود اتفاق أو بدونه
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