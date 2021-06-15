ألمانيا تطلق برنامجا لإعداد الأئمة محليا لتقليل القادمين من الخارج

أطلقت ألمانيا برنامجا يهدف إعداد أئمة محليين لتقليل عدد الدعاة المسلمين القادمين من الخارج.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن حوالي 40 رجلا وامرأة يتولون مهمة هذا الإعداد الذي يتواصل لمدة عامين في معهد الإسلام باوسنابروك في شمال غرب البلد الأوروبي.

وبدأت أول دروس البرنامج أمس الاثنين في مكتبة تشتمل على 12 ألف مؤلف تم جلبها من مصر، بينما يجري الافتتاح الرسمي للبرنامج اليوم الثلاثاء.

ويحق لحاملي شهادة في الفقه الإسلامي أو شهادة مماثلة الانضمام للبرنامج الذي يشتمل على فترات تدريب محورها الجانب العملي وتثقيف سياسي أيضا.

وتتولى السلطات الفدرالية ومقاطعة ساكسونيا السفلى مهمة تمويل هذا البرنامج ماليا.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طالبت باعتماد برنامج لإعداد الائمة المسلمين اعتبارا من عام 2018.

واعتبرت أن هذا الأمر سيجعل بلادها أكثر استقلالية، مؤكدة أن هذا الأمر ضروري من أجل المستقبل.

ويتراوح عدد المسلمين في ألمانيا بين 5,3 ملايين و5,6 ملايين، وهو ما يعادل نحو 6,4 إلى 6,7 % من إجمالي السكان.