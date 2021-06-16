حانات جنيف تستعد للقاء بوتين وبايدن بمشروب جديد... فيديو

تستعد جنيف السويسرية لإستضافة لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي اليوم الأربعاء 16 يونيو، في فيلا "لاغرانج"، لمناقشة العلاقات بين البلدين.

ولم تكن حانات المدينة بعيدا عن أهمية هذا الحدث حيث قامت بالتحضير له على طريقتها.

إذ قامت إحدى الحانات بتحضير مشروب خاص للمناسبة يعرف باسم "ساميت سينما"، مكون من الفودكا والتوت البري والفشار بالكراميل، وقال الساقي بأن "العالم يترقب هذا الاجتماع مثل فيلم الأكشن".

В женевских барах тоже подготовились ко встрече Путина и Байдена. Заготовили коктейль на основе водки и киселя.



Назвали Саммит-Cinéma pic.twitter.com/36g6PxxyeC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 15, 2021

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد اقترح في اتصال هاتفي مع بوتين إجراء اجتماع على أرض محايدة. وقد ناقش الطرفان العديد من الخيارات، ليتفقا على اللقاء في سويسرا، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، وجائحة "كورونا"، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، والمناخ، والقطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وناغورني قره باغ، وأوكرانيا وبيلاروس.