بومبيو: رفض بايدن عقد مؤتمر صحفي مع بوتين دليل على الضعف

وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن في عدم عقد مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد اجتماع جنيف، "بالضعف".

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "حقيقة أنك لست مستعدًا للوقوف على مسافة ستة أو ثمانية أقدام من خصمك وتخبر العالم عما تم مناقشته، والمسائل التي تقلقك، ولماذا تقلقك... تعبر عن "نقطة ضعف كبيرة".

وأضاف: "إذا لم تكن على استعداد للوقوف على المنصة والإجابة على أسئلة الصحفيين... والتي يمكن أن تكون صعبة أو خادعة بينما يقف خصمك على بعد أمتار قليلة، فهذا دليل واضح على الضعف".

في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية السابق إلى أنه على استعداد لإجراء حوار مع بوتين.

هذا ويلتقي اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي، جو بايدن في قمة ثنائية.

ومن المخطط أن يناقش الرئيسان مواضيع مختلفة مثل ضمان الأمن الاستراتيجي، وجائحة "كورونا"، ومكافحة الجريمة السيبرانية، والتعاون الاقتصادي، والمناخ، والقطب الشمالي، والقضايا الدولية مثل سوريا، وليبيا، وأفغانستان، وناغورني قره باغ، وأوكرانيا وبيلاروس.