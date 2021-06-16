متحدث الخارجية الصينية: "كوفيد-19" متعدد الأصول ونتعاون مع الصحة العالمية بشأن منشأ الوباء

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أن بكين تتعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن منشأ فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه على المجتمع الدولي "احترام وجهة النظر بأن الفيروس متعدد الأصول".

القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء إن "الصين تتعاون مع منظمة الصحة العالمية بخصوص منشأ الفيروس ودعونا الخبراء مرتين".

وتابع أنه "على المجتمع الدولي احترام وجهة النظر بأن الفيروس متعدد الأصول".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري شبهت الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ فيروس "كورونا"، بما وجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.

وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، على "تويتر"، أن "منشأ كوفيد-19 موضوع العلم ويجب أن يدرسه بشكل مشترك العلماء حول العالم، وعدم تسييسه".

وأضاف، أن "أي استنتاج يجب أن يستخلص بالتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية وبناء على الأساليب العلمية".