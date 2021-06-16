ألمانيا تحدد موعدا لإلغاء قرار العمل من المنازل

قال رئيس ديوان المستشارية الألمانية، هيلغه براون، إن بلاده حددت موعد إلغاء قرار إلزام الشركات بعمل موظفيها من المنازل.

ونقلت رويترز عن صحيفة "WirtschaftsWoche" الألمانية تصريحات براون التي قال فيها، إنه تقرر عدم تجديد قرار يلزم الشركات بالسماح لموظفيها بالعمل من المنزل وذلك بدءا من 30 يونيو/حزيران الجاري.

وأرجع براون عدم تجديد القرار إلى أن أعداد الإصابة بفيروس " كورونا" آخذة في الانخفاض ، ما يعني عدم الحاجة إلى الاستمرار في العمل من المنازل إلى ما بعد 30 يونيو، وهو الموعد ذاته الذي تنتهي فيه حالة الطوارئ التي تنظم الإغلاق.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، يوم الاثنين الماضي، إن هناك توجها للتخلي عن الكمامة ولكن ذلك سيكون على مراحل.

وأرجع وزير الصحة الألماني السعي نحو التخلي عن الكمامة إلى انخفاض أعداد الإصابات في عموم ألمانيا.

وبحسب شبان من المرجح بالبدء في التخلي عن الكمامة في الخارج، ثم في الأماكن التي ينخفض فيها معدل الإصابات ويرتفع فيها معدل التطعيم ضد "كوفيد-19".

وأشار الوزير الألماني إلى أنه تدريجيا سيتم التخلي عن الكمامة في الأماكن المغلقة.

وتلزم ألمانيا المواطنين بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام والمتاجر وبعض الشوارع المزدحمة.