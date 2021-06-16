القضاء التركي يصدر أحكاما بالسجن بحق المسؤولين عن منجم "صوما" لإدانتهم بالقتل والإهمال

أصدرت محكمة تركية أحكاما مختلفة بالسجن بحق مسؤولين كبار في الشركة المستثمرة لمنجم "صوما"، الذي إنهار في عام 2014 وراح ضحيته 301 عامل.

أنطاكيا - سبوتنيك. وحكمت المحكمة التركية بالسجن 20 عاما على جان غوركان، رئيس مجلس إدارة شركة "صوما" للفحم، و12 عاما و6 أشهر على المهندسين أفكان كورت وأدم عثمان أوغلو، بتهمة القتل والإهمال المتعمد بحسب وسائل إعلام تركية.

وقررت المحكمة تبرئة عضو مجلس إدارة الشركة، هالوك أوينج.

وشهدت تركيا في 13 أيار/ مايو 2014 انهيار منجم فحم تملكه مجموعة "صوما كومور" في منطقة صوما بولاية مانيسا غربي البلاد، عقب اندلاع حريق في أحد أبار المنجم، وهي أسوأ كارثة في تاريخ المناجم، قتل إثرها 301 عامل منجم وأصيب 162 آخرون.

واعتقلت سلطات الأمن التركية مسؤولين كبارا في الشركة عقب الحادث.